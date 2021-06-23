Hindistan’a ihracatta 120 kat artış oldu

AKDENİZ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının Mayıs'ta %27 artışla 201,2 milyon dolar olduğunu, Hindistan'da 120 kat artış yakaladıklarını açıkladı. Sin, "En çok şeftali-nektarin, domates ve biber ihraç ettik" dedi.

SERİN HAVALAR ÇAM BALINA UMUT VERDİ

HAZİRAN ayının yağışlı geçmesi çam balına yaradı. Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, "Temmuz'un 15'ine kadar hava şartlarının böyle gitmesi gerekiyor. Muğla, Antalya, Aydın ve İzmir'de yılda en az 3 defa bal hasadı yapılıyor. Şu an her şey olumlu" diye konuştu.

MARAŞ'TAN 35 ÜLKEYE DONDURMA

KAHRAMANMARAŞ'TA keçi sütü, salep ve şekerden yapılan Maraş Dondurması 35 ülkeye ihraç ediliyor. Kentteki 40 dondurma üreticisinden biri olan Erdal Kanbur, "Üretim arttı. ABD, Arap ülkeleri, Avrupa ve Kıbrıs gibi ülkelere dondurma yolluyoruz" dedi.