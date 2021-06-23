  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi İlk köprüsünün temeli 26 Haziran’da atılıyor

İlk köprüsünün temeli 26 Haziran’da atılıyor

İlk köprüsünün temeli 26 Haziran’da atılıyor

23.6.2021

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yenilenen Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Karaismailoğlu, 2 yıldır dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle deniz ticaretinin çok daha önem kazandığını vurguladı. Karadeniz'i Türkiye için bir lojistik göl haline çevirmekte kararlı olduklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Dünya ticaretinde güçlü bir alternatif lojistik merkez olma hedefimizin öncelikli adımı olan Kanal İstanbul'un 26 Haziran günü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile ilk köprüsünün temelini atacağız. Geleceğimizi tasarlayan stratejik bir hamle ve kelimenin tam anlamıyla bir vizyon projesi olan Kanal İstanbul ile ana amacımız lojistik bir üs konumuna getireceğimiz ülkemizi hem bölgesindeki hem de dünyadaki ticaret ve ulaşım yollarında söz sahibi ülke yapmak. İşte bu kadar net, bu kadar değerli bir hedefe hep birlikte yürüyoruz" diye konuştu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İlk köprüsünün temeli 26 Haziran’da atılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.