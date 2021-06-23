İlk köprüsünün temeli 26 Haziran’da atılıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yenilenen Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Karaismailoğlu, 2 yıldır dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle deniz ticaretinin çok daha önem kazandığını vurguladı. Karadeniz'i Türkiye için bir lojistik göl haline çevirmekte kararlı olduklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Dünya ticaretinde güçlü bir alternatif lojistik merkez olma hedefimizin öncelikli adımı olan Kanal İstanbul'un 26 Haziran günü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile ilk köprüsünün temelini atacağız. Geleceğimizi tasarlayan stratejik bir hamle ve kelimenin tam anlamıyla bir vizyon projesi olan Kanal İstanbul ile ana amacımız lojistik bir üs konumuna getireceğimiz ülkemizi hem bölgesindeki hem de dünyadaki ticaret ve ulaşım yollarında söz sahibi ülke yapmak. İşte bu kadar net, bu kadar değerli bir hedefe hep birlikte yürüyoruz" diye konuştu.

DİĞER