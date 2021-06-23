Marmaris’te günübirlik tekne turları başladı

TURİST ve tatilcilerin akın etmesiyle Muğla Marmaris'te de günübirlik tur tekneleri seferlerine başladı. Marmaris Yat Limanı ve Saman İskelesi'ndeki boyları 11 ile 35 metre arasında değişen günübirlik tur tekneleri, yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle sefere çıkmak üzere demir aldı.

Bu yılın ilk konukları ise Bulgaristan, Karadağ ve Makedonya'dan gelen öğrenci grupları ile İstanbul ve Bursa'dan gelen tatilciler oldu. Ortalama 7 saat süren turda turistler Bedir, Cennet ve Kumlubük adaları ile koylardaki Fosforlu Mağara ve tarihi yerleri gezdi. Turların fiyatları ise öğle yemeği ve içecek dahil 7 saatlik tur için kişi başı 90 ile 180 lira arasında değişiyor.

■ FERDİ YAVUZ