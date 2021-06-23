Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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