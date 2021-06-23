Onur Acar’da projeler bitmiyor

1997 yılında kurulan S.S. İTOB Organize Ticaret ve İmalat Bölgesi Toplu işyeri kooperatifinin 21 Haziran 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda tasfiye süreci başlatıldı. Ancak süreç, Kovid salgını nedeniyle genel kurulların yapılamaması sebebiyle durmuştu. Tasfiye halindeki S.S. İTOB Organize Ticaret ve İmalat Bölgesi Toplu İşyeri Kooperatifi'nin tasfiye Genel Kurulu İTOB Bölge Müdürlüğü Konferans salonunda yapılarak, kooperatifin kapatılması kararı oy birliği ile kabul edildi.

İTOB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar, "Kooperatif üzerindeki tüm menkuller İTOB OSB üzerine aktarılmıştır. Paylar katılımcı hesaplarına aktarıldı. Kooperatifin kapanışı gerçekleşecek. Pandemi sürecinde sanayici olarak üretmeye devam eden, istihdam sağlayan ve her türlü zorluğa karşı üretime ara vermeyerek hafta sonu bile çalışarak üretimi sağlayan katılımcılarımıza ve bölge personeline teşekkür ediyorum. Bu süreçte üretimin devamını sağlayan devlet büyüklerimize, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi. Genel Kurul sonrası katılımcılarla bir araya gelen Başkan Onur Acar, gerçekleştirdikleri projeler ve yeni dönem hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

'HEDEF NİTELİKLİ ELEMAN'

Pandemi dönemine rağmen İTOB OSB'de istihdam ve ihracatın arttığını ifade eden Acar, "2021 yılında mevcut proje ve yatırımlarımız devam ederken İTOB OSB'mizde işletmelerin üretim ve satış potansiyellerini artıracak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Şu an öncelikli hedeflerimiz arasında nitelikli elemanların yetiştirilmesi adına bir okul projemiz var. Bu proje bölgenin ihtiyacı olan istihdam ve eğitim alanında önemli rol üstlenecek. Ticaret Merkezi gibi önemli yapı projelerinin yükseleceği 2021 yılında, özel eğitim programlarıyla da işletmelerin ihracat potansiyellerini yükselterek, İTOB OSB'den ülkeye sağlanan katma değeri arttırmasını da hedefliyoruz" diye konuştu.