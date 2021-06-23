Ruslar sıcak denizlere adımını attı

Türkiye ile Rusya arasında, korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla birlikte içinde 132 Rus turistin bulunduğu uçak, "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi. Kovid-19 salgını nedeniyle Nisan ayında Rusya tarafından Türkiye'ye yönelik uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte Moskova Vnokovo Uluslararası Havalimanı'ndan 132 yolcusuyla kalkan Türk Hava Yolları'na (THY) ait ilk uçak saat 05.40'ta Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

Kuşadası'ndaki turizmcilerde, Rus turist sevinci

DÜN 12.200 KİŞİ GELDİ

Korona virüs nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maske takarak uçaktan indi ve termal kameralardan geçti. Oldukça mutlu olduğu görülen turistler, işlemlerinin ardından konaklayacakları otellere doğru yola çıktı. Antalya'ya gelen uçaklardan inen yolcular havalimanında gün boyu yoğunluk oluşturdu. Kısıtlamanın kaldırılmasından mutlu olduklarını belirten Rus turistler, güzel bir tatil geçirmeyi planladıklarını söyledi. Antalya'ya dün toplam 44 uçakla, yaklaşık 12 bin 200 Rus turist geldi.

20 MİLYON BANDI AŞILACAK

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Turizmde KDV indirimi desteğinin uzatılması ve Rus turistlerin yeniden Türkiye'ye gelmeye başlamasını değerlendirdi. "Müjdeli haberler arka arkaya geliyor" diyen İşler, "Rusya'nın haberinden sonra ikinci müjdeli haber KDV'ydi. Rusya'nın uçuşlara izin kararı aynı anda etkisini gösterdi. Türk sahillerine müthiş talep oldu. Hava trafiğimiz ilk günden yüzde 30 arttı. Geçen sene 16 milyon turist geldi, biz bu sene 20 milyon bandını aşacağımıza inanıyoruz. Ayrıca Rusya'dan geçen sene 2 milyon turist gelmişti, bu sene 3 milyon bekliyoruz. Rezervasyon patlaması var. Bunun ileriki günlerde daha da çok artacağını bekliyoruz" diye konuştu.