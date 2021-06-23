Türkiye’de en yüksek gelir Istanbul’da

TÜRKİYE İstatistik Kurumu, 2020 yılı "Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları"nı açıkladı. Geçen yıl itibarıyla en yüksek gelir İstanbul bölgesinde kaydedildi. Gelir eşitsizliğinin ve göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölge ise "Doğu Marmara" olarak kayıtlara geçti.

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