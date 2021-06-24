Ankara'da icradan satılık daire

Mahkeme Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan daire için satış kararı verdi. Dairenin giriş kapısının çelik, iç kapılarının masif ahşap ve pencerelerinin PVC doğrama olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 17.08.2021 14:45 belirlendi.