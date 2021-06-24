Mahkeme Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan dubleks daire için satış kararı verdi. Dairenin giriş kapısının çelik, iç kapılarının panel, pencerelerinin pvc doğrama olduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 17.08.2021 13:00 belirlendi.
Ankara'da icradan satılık dubleks daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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