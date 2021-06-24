YAŞAR Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, salgın döneminde tasarruf etmenin iyi yollarından birinin de aylık prim ödemelerine yüzde 25 ek devlet katkısı sunan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) olduğunu söyledi. Kahraman, BES'te 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni imkânların tasarruf miktarını artırabileceğini ve sistemi büyüteceğini ifade etti.
BES’te yeni dönem 1 Temmuz’da başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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