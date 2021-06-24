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Haberler Ekonomi BES’te yeni dönem 1 Temmuz’da başlıyor

’te yeni dönem 1 Temmuz’da başlıyor

BES’te yeni dönem 1 Temmuz’da başlıyor

24.6.2021

YAŞAR Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, salgın döneminde tasarruf etmenin iyi yollarından birinin de aylık prim ödemelerine yüzde 25 ek devlet katkısı sunan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) olduğunu söyledi. Kahraman, BES'te 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni imkânların tasarruf miktarını artırabileceğini ve sistemi büyüteceğini ifade etti.
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