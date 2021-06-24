RUSYA'NIN 2 aydır uyguladığı uçuş kısıtlamasının ardından Muğla'nın Dalaman ilçesine gelen 288 kişilik ilk turist kafilesi, havalimanında lokumlarla karşılandı. YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, "Rusya'nın 9 ayrı şehrinden Dalaman'a uçak seferi yapılacak. Kasım ayının ilk haftasına kadar Rus turist akımının sürmesini bekliyoruz" dedi.
ADEM ÜLKER
Dalaman’a ilk Rus turist kafilesi geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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