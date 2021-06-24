Emekliye zam, erken ödeme ve ikramiye

13.5 milyon emekli Temmuz ayındaki maaş artışlarına odaklanmış durumda. 5 Temmuz itibarıyla maaş zammı netleşecek. Bu arada zamlı maaşların erken yatma ihtimali de yüksek. Ayrıca Kurban Bayramı öncesi zamlı ikramiyeler ödenecek. Emeklileri rahatlatacak 3 önemli gelişme şöyle:

YÜZDE 7'NİN ÜZERİNDE

Temmuz ayında emeklilerin yüzünü güldürecek üç gelişme birden yaşanacak. Bunlardan ilki maaş zammı. Milyonlarca emeklinin maaşına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Yasaya göre; memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa, bu fark da maaşlara yansıtılıyor. SSK ve Bağ- Kur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Buna göre ocak ve temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ilk 5 ayda ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor. Bu seviye, memur emeklisinin yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre haziran enflasyonunun (5 Temmuz'da açıklanacak) yüzde 1.21 olması öngörülüyor. Bu beklenti gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 7.68 olacak. Tüm emeklilere bu oranda zam yansıtılacak. Bu durumda memur emekli maaşlarında en az 232 lira artış olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise yılın ikinci yarısında ortalama 150-250 lira yükselecek.

ÖDEME ERKENE ALINABİLİR

KURBAN Bayramı 20-23 Temmuz'da. Her bayram öncesi emeklilere maaşlar erken yatırılıyor. Temmuzda da bu uygulamanın olacağı yönünde beklenti oluştu. Çünkü bazı emeklilerin maaş ödemesi bayrama denk geliyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri maaşlarını her ayın 17'sinden itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre çekiyor. Ödemeler ayın 28'ine kadar sürüyor. Dolayısıyla ödemesi bu tarihlere denk gelen emeklilere maaşları erken yatırılabilecek.

İKRAMİYE DE 1100 LİRA

KURBAN Bayramı 20 Temmuz'da başladığı için bayram ikramiyesinin de bu tarihten önce yatırılması bekleniyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında ödenebileceği belirtiliyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak. Memur emeklisi maaşını 1-5 Temmuz'da çektiği için zam farkının ay içinde ödenmesi bekleniyor. Ancak bayram dolayısıyla bu farkın da öne çekilmesi ihtimali bulunuyor.