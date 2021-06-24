Ertuğrul Gazi FSRU Tesisi yarın açılıyor

HATAY Dörtyol'daki Ertuğrul Gazi FSRU Tesisinin resmi açılışı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin doğalgazda kaynak çeşitliliğini LNG ve FSRU projeleriyle artırdığını söyledi.

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