Kastamonu'da icradan satılık arsa

Mahkeme Kastamo'nun Araç ilçesinde bulunan 23 metrekare daire için satış kararı verdi. Parsel üzerinde herhangi bir elektrik dağıtım hattı bulunmadığı ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 25.08.2021 11:00 belirlendi.