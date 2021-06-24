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Haberler Ekonomi Tarımda fırsatçıya geçit verilmeyecek

Tarımda fırsatçıya geçit verilmeyecek

Tarımda fırsatçıya geçit verilmeyecek

24.6.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek hububat ile et ve süt ürünlerinde fiyatları aşırı şekilde yükseltenlere müsaade edilmeyeceği açıklamasının ardından kamu iştiraki PttAVM. com da harekete geçti. Genel Müdür Hakan Çevikoğlu, "Tarım bu ülkenin can damarı ve bu alanda fırsatçılığa göz yumulmayacak bir alan. Devletimizin tarım alanında atacağı ve vereceği görevlere hazırız" dedi.

■ BARIŞ ŞİMŞEK

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