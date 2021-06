Tarımda fırsatçıya geçit verilmeyecek

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek hububat ile et ve süt ürünlerinde fiyatları aşırı şekilde yükseltenlere müsaade edilmeyeceği açıklamasının ardından kamu iştiraki PttAVM. com da harekete geçti. Genel Müdür Hakan Çevikoğlu, "Tarım bu ülkenin can damarı ve bu alanda fırsatçılığa göz yumulmayacak bir alan. Devletimizin tarım alanında atacağı ve vereceği görevlere hazırız" dedi.

■ BARIŞ ŞİMŞEK