Yerli ve milli ilk 5G görüşmesi yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G cep telefonuyla, yerli ve milli olarak geliştirilen 5G altyapısı üzerinden ilk sesli görüşmeyi gerçekleştirirken, "Sektörümüzde rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda, zaman odaklı bir başarıyı hedeflememiz, önümüzdeki azami 1-1,5 yıl içinde ürünlerimizi ticari hale getirmemiz gerekiyor" dedi. Karaismailoğlu, 5G yerli ürünlerinin tanıtıldığı Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi'nin birinci fazının kapanışında yaptığı konuşmada Türkiye'nin her alanda gelişmesiyle birlikte, vatandaşların teknolojinin imkanlarından artık daha fazla faydalandığına dikkati çekti.

100 KAT ARTIRACAK

Karaismailoğlu, "Ülkemizde mobil şebekelerle bağlanan makine sayısı, yani makineler arası iletişim abone sayısı 6,5 milyonun üstünde. 2020 yılında 16,7 milyar liraya ulaşan altyapı yatırımı, bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 30 arttı" dedi. 2020 yılında bilişimde yüzde 15,6 büyüme kaydettiklerini, bugün dünyada söz sahibi olmak isteyen ülkelerin, 5G teknolojisine özel bir önem verdiğini belirten Karaismailoğlu, "5G, önceki nesillerden farklı olarak, internet hızını 100 kata kadar artıracak" şeklinde konuştu.