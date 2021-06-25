4 girişimci “mobil oyun” pazarında yükselişe geçti

APPS Teknoloji Kurucu Ortaklarından Orhun Mert Şimşek, 2014'te 4 arkadaşıyla kurdukları şirketin amacının başlangıçta yurt içindeki ve dışındaki firmalara mobil uygulama çözümleri sunmak olduğunu belirterek, bu süreçte EnerjiSA, HAVELSAN gibi kurumsal firmalarla birlikte yeni kurulmuş işletmeler dahil büyük, küçük birçok firmayla çalıştıklarını söyledi. Şimşek, sonrasında mobil oyun sektörünü denemek istediklerini ve kısa zamanda beklentilerinin üzerinde başarı yakaladıklarını, böylece 4 kişi olarak başladıkları teknoloji serüvenine 15 kişi olarak devam ettiklerini anlattı.