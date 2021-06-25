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Haberler Ekonomi 4 girişimci “mobil oyun” pazarında yükselişe geçti

4 girişimci “mobil oyun” pazarında yükselişe geçti

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanlığının desteğiyle 2014'te APPS Teknoloji firmasını kuran 4 girişimci, geliştirdikleri mobil oyunları dünya pazarına sunarak gelirlerini aradan geçen sürede 24 kat artırdı.

4 girişimci “mobil oyun” pazarında yükselişe geçti

25.6.2021

APPS Teknoloji Kurucu Ortaklarından Orhun Mert Şimşek, 2014'te 4 arkadaşıyla kurdukları şirketin amacının başlangıçta yurt içindeki ve dışındaki firmalara mobil uygulama çözümleri sunmak olduğunu belirterek, bu süreçte EnerjiSA, HAVELSAN gibi kurumsal firmalarla birlikte yeni kurulmuş işletmeler dahil büyük, küçük birçok firmayla çalıştıklarını söyledi. Şimşek, sonrasında mobil oyun sektörünü denemek istediklerini ve kısa zamanda beklentilerinin üzerinde başarı yakaladıklarını, böylece 4 kişi olarak başladıkları teknoloji serüvenine 15 kişi olarak devam ettiklerini anlattı.

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