Dikim makinesini pahalı buldu, ahşaptan kendisi üretti

KONYA'DA tekstil firması sahibi İbrahim Doğar, üretimi hızlandırmak için satın almak istediği yorgan dikim makinesini fiyatı yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti.



TEKSTIL işiyle uğraşan İbrahim Doğar, işlerini hızlandırmak için yorgan dikim makinesi almaya karar verdi. Makine fiyatlarını araştıran Doğar, Türkiye'den 400 bin lira ve Çin'den 250 bin liraya makine teklifi aldı. Fiyatları yüksek bulan Doğar, kendi makinesini yapmaya karar verdi. Doğar, ilk olarak makine parçalarını hem ucuz olmasından hem ses yapmamasından hem de taşıma kolaylığı nedeniyle çam ağacından üretti. Elektronik yazılımı da Çin'den getirten Doğar, makinesiyle üretime başladı. Makinesi ile günde 200 adete kadar yorgan dikebilen İbrahim Doğar, bakanlığın da desteğiyle hem yorgan üretimini hem de makine üretimini artırmayı hedefliyor. Doğar, "Makine tesisi kurulursa yeni istihdam yaratılır" diye konuştu.