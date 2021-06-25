Esnafa hibede süre uzatıldı

TICARET Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzattık."

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