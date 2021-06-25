Pakdemirli’den Ege’ye yeraltı barajları müjdesi

Türkiye'nin en büyüğü ve Avrupa'nın 4 büyük tarım fuarından biri olan AgroExpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 16'ncı kez açıldı. Türk tarımını dünya tarımı ile Fuarİzmir'de buluşturan fuarın resmi açılışına Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Bakan Pakdemirli açılıştaki konuşmasında Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de yeraltı barajları yapılacağı müjdesini verdi.

AVRUPA BİRİNCİSİYİZ

Pakdemirli, "Şu an değiliz ama 10 yıl sonra kurak bir ülke olacağız. Göreve geldiğimde 'yeraltı barajları yapmamız lazım' dedim ve DSİ yönetimini çağırıp '2023'e kadar 150 yeraltı barajı istiyorum' dedim. Bu bölgede 19 yeraltı barajı olacak. İzmir özelinde 5 tane yeraltı barajı planlandı. Hepsi de ya bitti ya bu sene sonuna kadar bitecek. 2023 sonuna kadar da 150'sini bitirelim istiyoruz" dedi.

İzmir'in tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin merkez üssü konumunda olduğunu belirten Pakdemirli, "Hayvansal üretim değerinde Türkiye'nin 2'nci büyük ili. Son 3 yılda İzmir'in tarımsal üretim değeri yüzde 60 arttı. Aynı şekilde İzmir, Türkiye'de en fazla tarımsal ihracat yapan 2'nci il. Son bir yılda, ihracatı yüzde 9 artışla 2,9 milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda hibe programı yürüttüklerini belirten Pakdemirli, bugüne kadar toplam 480 bin projeye, 27 milyar TL hibe ödediklerini, bu destekler sayesinde 350 bin yeni istihdam oluştuğunu, kırsalda 50 milyar TL'lik yatırım yapıldığını belirtti. Vali Köşger, İzmir'in tarım sektörünü yönlendirebilecek bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederken, Başkan Soyer, tarımda ürünün lojistiğini, işlenip markalaşmasını, satışını ve ihracatını desteklediklerini söyledi.

İDSYB STANDINI ZİYARET ETTİ

TARIM ve Orman Bakanı Pakdemirli açılış sonrasında stantları dolaştı. İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (İDSYB) standını özel olarak ziyaret eden Bakan Bekir Pakdemirli, Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocaağa ile bir araya geldi.

TEZHİP SERGİSİ AÇILIŞINA KATILDI

BAKAN Bekir Pakdemirli, MÜSİAD İzmir Şubesi desteğiyle Manisa Geleneksel Sanatlar Derneği sanatçılarının eserlerinden oluşan Hüsn-i Hat ve Tezhip Sergisi açılışına katıldı. Bilal Saygılı Camisi ve Külliyesi'nde düzenlenen açılışa geniş katılım oldu.

MERT ALPDÜNDAR