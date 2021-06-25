SETBİR, çiğ sütte AB projesi başlattı

TÜRKIYE Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR), Avrupa ve Türkiye deneyimi üzerine karşılaştırmalı analize dayalı çiğ süt kalitesini iyileştirmek için yol haritası geliştirmek ve çiğ süt üretiminde kalite, hijyen ve güvenliği sürdürmek amacıyla "Süt Değerlidir: Tek İhtiyacımız Kaliteli Süt" konulu Avrupa Birliği (AB) projesi başlattı. "AB-Türkiye Sivil Toplum Diyalogu VI Programı" kapsamında başlatılan projenin açılışında konuşan SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, Türkiye'de üretilen sütün tamamının AB standartlarına ulaşması için hala iyileştirmeye açık alanlar bulunduğuna dikkat çekerek, "Bunun için de öncelikle sektörün yapısal sorunlarını çözmemiz, süt yağı ve protein oranlarını yükseltmemiz, mikrobiyolojik kalitemizi artırmamız, süt soğutma ve lojistik süreçlerimizi iyileştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Tezel, çiğ süt üretiminde kalite, hijyen ve güvenilirliği sürdürmek amacıyla yola çıktıklarını kaydetti.