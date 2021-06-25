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sözleşmeli personel alıyor

Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri yoluyla kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesi sözleşmeli personel seçme sınavı için SGK tarafından ilan yayınlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşmeli personel alıyor

25.06.2021, 09:52

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" destek ekibinde görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre proje, işgücü piyasasından çekilme riski olan küçük çocuklu kadınların Mali Destek Programı yoluyla işgücü piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırarak kayıtlı istihdama katılmalarını ve kayıtlı istihdamda kalmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilecek.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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