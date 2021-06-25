‘Varlık Barışı’na başvuru için son günler

"VARLIK Barışı" uygulamasına başvuru için son haftaya girildi. Yurt dışındaki varlıklarını 30 Haziran'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek, vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunmayacak.

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