  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kamuya binlerce personel alınacak

Kamuya binlerce personel alınacak

Kamuya binlerce personel alınacak

26.6.2021

DEVLET Personel Başkanlığı yeni personel alım ilanları yayınladı. İşte ilanlardaki kadrolar: ■ İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü öğretim ve araştırma görevlileri. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi. ■ Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur. ■ İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 39 öğretim üyesi. Akıncılar Belediye Başkanlığı mühendis ve itfaiye eri. ■ Osmaneli Belediye Başkanlığı 10 memur. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 27 öğretim üyesi. ■ Koç Üniversitesi 2 öğretim üyesi. Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi. ■ Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 39 öğretim üyesi. Yalova Kadıköy Belediye Başkanlığı memur alımı. ■ DSİ mali yönetim uzmanı. Türk Akreditasyon Kurumu uzmanlık giriş sınavı. ■ Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 18 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi. ■ İstanbul Kültür Üniversitesi 18 öğretim üyesi. Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi. ■ Kırklareli Üniversitesi 10 araştırma görevlisi. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 2 öğretim görevlisi. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kamuya binlerce personel alınacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.