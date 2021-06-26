Kamuya binlerce personel alınacak

DEVLET Personel Başkanlığı yeni personel alım ilanları yayınladı. İşte ilanlardaki kadrolar: ■ İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü öğretim ve araştırma görevlileri. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi. ■ Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur. ■ İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 39 öğretim üyesi. Akıncılar Belediye Başkanlığı mühendis ve itfaiye eri. ■ Osmaneli Belediye Başkanlığı 10 memur. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 27 öğretim üyesi. ■ Koç Üniversitesi 2 öğretim üyesi. Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi. ■ Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 39 öğretim üyesi. Yalova Kadıköy Belediye Başkanlığı memur alımı. ■ DSİ mali yönetim uzmanı. Türk Akreditasyon Kurumu uzmanlık giriş sınavı. ■ Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 18 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi. ■ İstanbul Kültür Üniversitesi 18 öğretim üyesi. Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi. ■ Kırklareli Üniversitesi 10 araştırma görevlisi. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 2 öğretim görevlisi. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi.