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Haberler Ekonomi Yüzde 20 büyüme bekliyoruz

Yüzde 20 büyüme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Türkiye’nin ihtiyacının düşük enflasyon ve kur istikrarı olduğunu belirterek, ikinci çeyrekte çift haneli bir büyüme gerçekleşebileceğini söyledi.

Yüzde 20 büyüme bekliyoruz

26.6.2021

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafının olumlu sinyaller verdiğini belirterek, "Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı." dedi. Elvan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de katıldığı "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma Programı"nda "Salgınla mücadelede uyguladığımız politikalar, hem geçen seneyi hem de bu yılın ilk çeyreğini büyümeyle kapatmamızı sağladı. Yılın ikinci çeyreğinde de güçlü baz etkisiyle çift haneli, yüzde 20'ler civarında bir büyüme oranı bekliyoruz ikinci çeyrek için. Yılın tamamında ise öngördüğümüzün üzerinde bir büyümeyle karşılaşmamız muhtemel. İhracat tarafı da oldukça güçlü gidiyor, bu sene ihracatta 200 milyar doların üzerinde bir performansa imza atabileceğimizi öngörüyoruz" dedi.

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