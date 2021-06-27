Ambalajlı ürünler depozitolu olacak

BAKAN Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'Ambalaj Atıklarının Yönetimi Mevzuatı'nın yenilendiğini bildirdi. Bakan Kurum, şunları söyledi: "Yeni yönetmelik ile tüm ambalaj atıkları Sıfır Atık Yönetmeliği hükümleri esas alınarak sıfır atık yönetim sistemi dâhilinde toplanacak, geri kazanılabilir nitelikli ambalaj atıkları düzenli depolama tesislerine gönderilemeyecek. Yönetmelik ile ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetiminden sorumlu kişi veya kuruluşlar, bunların çevreye zararlı olabilecek etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla sorumlu olacak."