Ankara'da icradan satılık arsa

Mahkeme Ankara'nın Göçlbaşı ilçesinde bulunan 1500 metrekare arsa için satış kararı verdi. Arsanın her türlü yapılaşmaya uygun topoğrafik yapıya sahip olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 27.07.2021 11:30 belirlendi.