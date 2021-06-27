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Haberler Ekonomi Bayram öncesi “sahte indirim” uyarısı

Bayram öncesi “sahte indirim” uyarısı

Bayram öncesi “sahte indirim” uyarısı

27.6.2021

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasını fırsat bilen bazı firmaların gerçekçi olmayan indirim kampanyalarına başladığını savundu. Palandöken,büyük mağazaların tüketiciyi yanıltan kampanyalar yürüttüğünü ileri sürdü.
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