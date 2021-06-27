Bayram öncesi “sahte indirim” uyarısı

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasını fırsat bilen bazı firmaların gerçekçi olmayan indirim kampanyalarına başladığını savundu. Palandöken,büyük mağazaların tüketiciyi yanıltan kampanyalar yürüttüğünü ileri sürdü.

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