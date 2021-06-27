Dericiler Avrupa’da iki fuara katılıyor

EGE Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, İtalya'da düzenlenecek ayakkabı, deri çanta ve aksesuar fuarı "Expo Riva Schuh and Garda Bags" ve Almanya'daki "ILM Offenbach Fuarı"na katılarak fiziksel fuarlarda aktif tanıtım sürecine gireceklerini bildirdi.

Zandar, şunları kaydetti: "18-20 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleşecek Expo Riva Schuh and Garda Bags Fuarı'na 11 firmamız katılım gösterecek. 4-6 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleşecek Almanya'da ILM Offenbach Fuarı'na da Birliğimiz info standı ile katılacak. Ege Bölgesi'ndeki saraciye firmalarımızın orada aktif bir tanıtım süreci içine girmesini planlıyoruz."