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Haberler Ekonomi ‘Dijital bankacılıkta örnek olduk’

‘Dijital bankacılıkta örnek olduk’

‘Dijital bankacılıkta örnek olduk’

27.6.2021

QNB Finansbank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu "Türk bankacılık sektörü, dijital bankacılık alanında gerek fonksiyonalite zenginliği gerek bu özelliklerin kullanım rakamları açısından dünyada örnek gösteriliyor." dedi. Kurtoğlu, müşterilere sunulan dijital deneyimin, müşteriler için banka tercih sebebi olmaya aday olacağını ifade etti.
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