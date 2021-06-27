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Haberler Ekonomi ‘GAP’ın Başkent'inde jeotermalli sera atağı

’ın Başkent'inde jeotermalli sera atağı

‘GAP’ın Başkent'inde jeotermalli sera atağı

27.6.2021

"GAP'IN başkenti" Şanlıurfa'da jeotermal enerji kullanılarak 500 dönüm alanda seracılığın yapıldığı Harran Ovası'ndaki Karaali bölgesinde, yeni kuyular açılarak seracılığın 1500 dönüm araziye yayılması için harekete geçildi. GAP BKİ Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nusret Mutlu, yürüttükleri GAP Mastır Planı'yla bölgeyi tarım ve tarıma dayalı gıda üssü haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, yakın gelecekte sulanan alanların 1 milyon hektarı aşacağını ifade etti.
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