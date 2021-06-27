İzmir'de icradan satılık 3+1 daire

Mahkeme İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan 3+1 oda sayısına sahip daire için satış kararı verdi. Dairenin konumunun, ikamet edenlerin önemli kurum ve kuruluşlara, sosyal imkanlara ulaşma açısından 3. dereceden merkezi sayılabilecek yerleşim alanında olduğu da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 26.08.2021 14:30 belirlendi.