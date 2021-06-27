Kayseri'de icradan satılık 5+1 daire

Mahkeme Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan 5+1 ve 180 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Binada toplamda 24 adet konut ve iki adet de dükkan niteliğinde taşınmaz bulunduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 01.09.2021 14:00 belirlendi.