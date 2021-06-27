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Haberler Ekonomi Kepçeyi kullanarak çalışmayı başlattı

Kepçeyi kullanarak çalışmayı başlattı

Kepçeyi kullanarak çalışmayı başlattı

27.6.2021

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurulacak Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapı çalışmaları için ilk kepçeyi vurdu. Bölgeye getirilen kepçeye binerek operatörlük yapan Varank, altyapı çalışmalarını da başlattı. Bakan Varank, "Belediye başkanımızın bizden 5 milyon liraya kadar bir talebi oldu, geri kalan bütün ihtiyaçları 'biz tamamlayacağız' dedi. İnşallah biz kendisine 5 milyon liralık bir kaynağı Bakanlığımız imkanlarından ayarlayacağız ve onun üstüne belediyemiz bütün bölgenin altyapısını kendisi tamamlayıp sanayicilerimize teslim edecek" diye konuştu.
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