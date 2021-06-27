Pakdemirli 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi’nde konusacak

TURKUVAZ Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde düzenlenen 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi 29 Haziran Salı günü Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılacağı Zirve'de, tarımdaki gelişmeler ve tarımın geleceği için birçok başlık ele alınacak. 'Tarım Teknolojileri ve Dijital Tarım', 'Tarımda Kırsal Kalkınma ve Destek Kredileri', 'Sürdürülebilir Tarım' panellerinin olacağı Zirve'ye tarım sektörüne yön veren duayen isimler katılacak.

BAKAN Pakdemirli, konuşmasında tarım sektörüne yapılacak yatırımlar, yeni teknolojiler ve sürdürülebilir tarımın geliştirilmesi ile ilgili de bilgiler verecek. Zirve, Salı günü saat 09.30 - 15:00 arasında; Sabah, A Haber ve A Para YouTube hesapları, Sabah TV, Sabah Instagram ve www.turkiyeciftcizirvesi. com adreslerinden canlı olarak izlenebilecek.