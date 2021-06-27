Umman ile ticareti geliştireceğiz

MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleri, Umman Sultanlığı Al Buraimi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zahir Bin Muhammed Al Kaabi ve heyetini ağırladı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Kaabi ve heyetinin katılımıyla düzenledikleri Umman Ticaret Fırsatları konulu toplantının iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttıracağını söyledi. Saygılı, Türkiye'deki önemli sanayi kuruluşları ve dallarının İzmir'de bulunduğunu ifade ederek, "MÜSİAD olarak yaptığımız faaliyetlerle Türk iş insanlarının bölgede daha etkin olması için çalışıyoruz" dedi.

SAYGILI, "Al Kaabi ile Türkiye ile Umman arasındaki ticaret hacmini arttırmayı, üyelerimizi bekleyen fırsatları konuşma imkânı bulduk. Fİkir alışverişinde bulunmamız memnuniyet vericiydi" diye konuştu. Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda, Tunus İzmir Fahri Konsolosu ve MÜSİAD Üyesi Sabuhi Attar da, Umman Sultanlığı Al Buraimi'deki yatırım fırsatlarını anlattı.