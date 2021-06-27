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Haberler Ekonomi Üniversiteler ilan ile personel arıyor

Üniversiteler ilan ile personel arıyor

Üniversiteler ilan ile personel arıyor

27.6.2021

DEVLET Personel Başkanlığı üniversiteler, belediyeler ve diğer kamu kurumlarına alınacak personel için ilan listesini güncelledi. İşte ilanlarda yer alan kadrolar şunlar: ● Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne öğretim üyesi. ● Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 5 öğretim görevlisi. Sabancı Üniversitesi öğretim elemanı. ● İstanbul Üniversitesi 5 araştırma görevlisi ve 7 öğretim görevlisi. Uşak Üniversitesi 35 öğretim üyesi, 11 öğretim görevlisi. ● Yeditepe Üniversitesi 6 öğretim üyesi. Yeditepe Üniversitesi öğretim görevlisi. ● İstanbul Okan Üniversitesi 58 öğretim üyesi. Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi. Kastamonu Üniversitesi 34 akademik personel. ● Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 34 öğretim üyesi. İstanbul Üniversitesi 39 öğretim üyesi. ● Koç Üniversitesi 1 öğretim üyesi. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 12 araştırma ve öğretim görevlisi. ● İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 19 öğretim üyesi. Batman Üniversitesi 22 öğretim üyesi. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi.

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