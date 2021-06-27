Üniversiteler ilan ile personel arıyor

DEVLET Personel Başkanlığı üniversiteler, belediyeler ve diğer kamu kurumlarına alınacak personel için ilan listesini güncelledi. İşte ilanlarda yer alan kadrolar şunlar: ● Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne öğretim üyesi. ● Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 5 öğretim görevlisi. Sabancı Üniversitesi öğretim elemanı. ● İstanbul Üniversitesi 5 araştırma görevlisi ve 7 öğretim görevlisi. Uşak Üniversitesi 35 öğretim üyesi, 11 öğretim görevlisi. ● Yeditepe Üniversitesi 6 öğretim üyesi. Yeditepe Üniversitesi öğretim görevlisi. ● İstanbul Okan Üniversitesi 58 öğretim üyesi. Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi. Kastamonu Üniversitesi 34 akademik personel. ● Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 34 öğretim üyesi. İstanbul Üniversitesi 39 öğretim üyesi. ● Koç Üniversitesi 1 öğretim üyesi. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 12 araştırma ve öğretim görevlisi. ● İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 19 öğretim üyesi. Batman Üniversitesi 22 öğretim üyesi. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi.