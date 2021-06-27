Züccaciye ihracatında rekor artış yaşandı

ZÜCCACİYE ihracatı yılın ilk 5 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 54,1 artışla 2,4 milyar doları aştı. Züccaciyeciler Derneği'nin verilerine göre, Ocak-mayıs döneminde sektörde en yüksek ihracat, 963 milyon dolarla endüstriyel ürünlerde görüldü. İkinci sırada küçük ev aletleri grubu yer aldı.

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