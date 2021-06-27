ZÜCCACİYE ihracatı yılın ilk 5 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 54,1 artışla 2,4 milyar doları aştı. Züccaciyeciler Derneği'nin verilerine göre, Ocak-mayıs döneminde sektörde en yüksek ihracat, 963 milyon dolarla endüstriyel ürünlerde görüldü. İkinci sırada küçük ev aletleri grubu yer aldı.
Züccaciye ihracatında rekor artış yaşandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.