Babalar Günü için en çok akıllı telefon alındı

MEDİAMARKT, Babalar Günü döneminde en çok akıllı telefon, erkek bakım setleri ve kulaklık satışı gerçekleştirdi. Babalar Günü için alışveriş yapanların yüzde 55'i erkek olarak kayda geçerken, en fazla harcama yapanlar ise 25 ila 34 ve 35 ila 44 yaş aralığındakiler olarak gerçekleşti. MediaMarkt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım, "Babalar Günü sepet ortalaması mağazalarda 1.334 TL, mediamarkt.comtr'de ise 2 bin 408 TL oldu. Geçen yıla oranla mağaza ziyaretlerimizin ve mediamarkt. com.tr'nin trafiğinin arttığını görüyoruz" dedi.