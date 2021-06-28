  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Babalar Günü için en çok akıllı telefon alındı

Babalar Günü için en çok akıllı telefon alındı

Babalar Günü için en çok akıllı telefon alındı

28.6.2021

MEDİAMARKT, Babalar Günü döneminde en çok akıllı telefon, erkek bakım setleri ve kulaklık satışı gerçekleştirdi. Babalar Günü için alışveriş yapanların yüzde 55'i erkek olarak kayda geçerken, en fazla harcama yapanlar ise 25 ila 34 ve 35 ila 44 yaş aralığındakiler olarak gerçekleşti. MediaMarkt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım, "Babalar Günü sepet ortalaması mağazalarda 1.334 TL, mediamarkt.comtr'de ise 2 bin 408 TL oldu. Geçen yıla oranla mağaza ziyaretlerimizin ve mediamarkt. com.tr'nin trafiğinin arttığını görüyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Babalar Günü için en çok akıllı telefon alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.