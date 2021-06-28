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Haberler Ekonomi Borcunu yapılandırana ek maliyet çıkmayacak

Borcunu yapılandırana ek maliyet çıkmayacak

Borcunu yapılandırana ek maliyet çıkmayacak

28.6.2021

GELİR İdaresi Başkanlığı matrah ve vergi artırımı başta olmak üzere yapılandırmaya başvuran vatandaşların, işletmelerin kaygılandığı konulara açıklık getirdi, ek maliyet çıkmayacağı mesajını verdi. Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacak ve tahsil olunmayacak. Matrah, vergi artırımında bulunanların ilgili vergi dairelerine verdikleri bildirim, beyanlar herhangi bir vergi türü incelemesi için veri olarak kullanılmayacak. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin artırımda bulunması vergi indirimlerinden yararlanmalarına engel teşkil etmeyecek.

HAZAL ATEŞ

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