Borusan Cat, ödüllü projesi Müneccim ile fark yaratıyor

Borusan Cat, artan dijitalleşme odağı paralelinde geliştirdiği yenilikçi uygulamalar ile uluslararası platformda çok önemli başarılara imza atıyor. ARACIN



ÖMRÜ UZUYOR

İş sistemleri yazılımları alanında daha önce ABD'de düzenlenen Küresel İnovasyon Ödülleri'nde, 'Dijital Öncü' kategorisinde ödüle layık görülen Borusan Cat'in Müneccim projesi firmayı ön plana çıkardı. Müneccim uygulamasıyla, uydu takibi sayesinde makineden gelen sinyaller ve alınan teknik bilgiler, yapay zeka ve robot teknolojisi ile işlenerek, olası bir makine arızası önceden tespit edilebiliyor. Böylece büyük arızalar yaşanmadan makinelere müdahale ediliyor ve gerekli önlemler alınıyor. Bu proaktif iş modeli ile Borusan Cat, müşterilerinin bakım onarım maliyetlerini azaltırken makinenin çalışma ömrünü de uzatmış oluyor.

BİRÇOK MARKA TEMSİLCİSİ

Borusan Cat Durmaz etkinliği nedeniyle geldiği İzmir'de basın mensuplarıyla buluşan Borusan Cat Türkiye Genel Müdürü Hasan Tahsin Güven, Borusan Cat'in faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. 1994'ten bu yana iş ortağı Caterpillar ile faaliyetlerini Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Uzak Doğu Rusya'da sürdürdüklerini belirten Güven, şirketin 6 ülkede ayrıca Metso, Mantsinen, CDE, SEM, Exxon Mobil, MaK, EMD ve Berg Propulsion markalarının da yetkili temsilciliğini yürüttüğünü söyledi.



SERTIFIKALI IKINCI EL MAKINELER

BORUSAN Cat Türkiye Genel Müdürü Hasan Tahsin Güven "Geniş bir hizmet yelpazesi bulunan Borusan Cat iş makinası, jeneratör, deniz motorları, yeni ünite ve yedek parça satışı, satış sonrası destek hizmetleri, kiralama hizmeti ile sertifikalı ikinci el iş makinesi konseptiyle, Türkiye'de benzeri olmayan garantili ikinci el hizmeti sunuyor. Borusan Cat, geniş ürün yelpazesi ile çok farklı sektörlere hizmet veriyor" dedi.



MÜSTERI MANIFESTOSU

GENEL Müdür Güven, "Müşteriyi merkeze alan ve kendi ürettiği teknolojilerle çözümler yaratan Borusan Cat'in sektörde bir ilke imza atarak yayınladığı "Müşteri Manifestosu" ile verilen tüm sözleri, şeffaf bir anlayışla yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz. Müşteri Manifestomuz, Türkiye dahil olmak üzere şirketin operasyonlarını yürüttüğü 6 ülkede uygulamaya alındı" ifadelerini kullandı. Güven, "Makinelerin ve makine parçalarının baştan sona bakım ve revizyonlarının yapıldığı Revizyon Merkezleri'nde yatırımlarını sürdüren Borusan Cat Gebze, Ankara, Karaganda ve Uzak Doğu Rusya'da müşterilerine hizmet sunuyor. Borusan Cat, kaliteli geniş ürün yelpazesinin yanı sıra müşterilerini odak noktasına alan anlayışı, hizmetleri ve çözümleri ile sektörde fark yaratıyor" diye konuştu.