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Haberler Ekonomi Çesme’de otellerın yüzde 90’ı simdiden doldu

Çesme’de otellerın yüzde 90’ı simdiden doldu

Korona tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte turizm sezonu hareket kazandı. Kurban Bayramı'nda tatile gidecek vatandaşların rotası ise oldu. İlçedeki otellerde rezervasyonların yüzde 90'ının şimdiden dolduğu öğrenildi.

Çesme’de otellerın yüzde 90’ı simdiden doldu

28.6.2021

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞ- TOB) Başkanı Yakup Demir, "Son 10 yılın en iyi sezonu olan 2019 yılının verilerine doğru gidiyoruz" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Temmuz'da kısıtlamaların sona ereceğini açıklamasının ardından rezervasyon taleplerinde patlama yaşandığını anlatan Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Orhan Belge ise, "Kısıtlamaların tamamen kalkacağı açıklandığından beri telefonlarımız susmuyor. Şu anda Çeşme'de bir yoğunluk var. İnşallah eski günlerimize daha sağlıklı bir şekilde döneceğiz" şeklinde konuştu.

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