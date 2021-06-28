Çesme’de otellerın yüzde 90’ı simdiden doldu

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞ- TOB) Başkanı Yakup Demir, "Son 10 yılın en iyi sezonu olan 2019 yılının verilerine doğru gidiyoruz" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Temmuz'da kısıtlamaların sona ereceğini açıklamasının ardından rezervasyon taleplerinde patlama yaşandığını anlatan Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Orhan Belge ise, "Kısıtlamaların tamamen kalkacağı açıklandığından beri telefonlarımız susmuyor. Şu anda Çeşme'de bir yoğunluk var. İnşallah eski günlerimize daha sağlıklı bir şekilde döneceğiz" şeklinde konuştu.