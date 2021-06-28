Çig süt ödemesi kayıtlı üreticilere yapılacak

ÇİĞ süt desteği ödemelerine ilişkin esaslar belli oldu. Söz konusu destek, ürettiği çiğ sütü, süt işleme tesislerine fatura-makbuz karşılığında kendisi, üretici ve yetiştirici örgütü vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi Veri Tabanı'na aylık olarak kaydettirenlere ödenecek. Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirerek Et ve Süt Kurumuna satan üreticiler desteklemeden yararlanacak. Desteklemede, 1 kilogram süt ürünü eş değeri süt miktarı esas alınacak.