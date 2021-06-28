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Haberler Ekonomi İller Bankasına ait 11 adet arsa satışa sunuldu

İller Bankasına ait 11 adet arsa satışa sunuldu

ilan portalı ilan gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İller Bankası A.Ş. İstanbul, Ankara, İzmir ve Kırklareli illerinde bulunan 11 adet taşınmazı açık artırma ile satışa sundu.

İller Bankasına ait 11 adet arsa satışa sunuldu

28.06.2021, 09:33 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021, 09:40

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İller Bankası A.Ş. İstanbul, Ankara, İzmir ve Kırklareli illerinde bulunan 11 adet taşınmazı açık artırma ile satışa sundu.

İsteklilerin, geçici teminatlarını ve Teklif Alma Şartnamesinde belirtilen diğer evrakları İLBANK Genel Müdürlüğü Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale, 6 Temmuz 2021 tarihinde saat 14:30'da İller Bankası A.Ş. Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çankaya Ankara adresinde gerçekleştirilecek.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

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