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Haberler Ekonomi Özel bir harcama için borçlanmaya gidilmedi

Özel bir harcama için borçlanmaya gidilmedi

Özel bir harcama için borçlanmaya gidilmedi

28.6.2021

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, muhalefetin Sağlık Bakanlığı'nın 2021 yılı mali tablolarında aşılama giderlerinin yer almadığı, 600 milyon dolar tutan aşıların swap işlemi ile borçla alındığı iddialarına yanıt verdi. Bakan Elvan, "Hazine kasa seviyesi her türlü kamu harcamasını karşılayacak seviyede tutuluyor. Ayrıca özel olarak bir harcama kalemi için borçlanma yapılması söz konusu değil" dedi.

HAZAL ATEŞ

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