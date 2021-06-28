  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Sigortalı çiftçinin zararı belirlenecek

Sigortalı çiftçinin zararı belirlenecek

Sigortalı çiftçinin zararı belirlenecek

28.6.2021

BERGAMA Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları ilçenin Sağancı, Ovacık, Süleymanlı ile Aşağıkırıklar mahallelerinde pamuk, ayçiçeği, bamya ekili alanlar ile zeytin ağaçlarının, dolu yağışı nedeniyle zarar gördüğünü söyledi. Taşkıranoğulları, "TARSİM yetkilileri sigortalı çiftçilerin zarar tespitlerini yapacaklar" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sigortalı çiftçinin zararı belirlenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.