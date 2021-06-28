BERGAMA Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları ilçenin Sağancı, Ovacık, Süleymanlı ile Aşağıkırıklar mahallelerinde pamuk, ayçiçeği, bamya ekili alanlar ile zeytin ağaçlarının, dolu yağışı nedeniyle zarar gördüğünü söyledi. Taşkıranoğulları, "TARSİM yetkilileri sigortalı çiftçilerin zarar tespitlerini yapacaklar" dedi.
Sigortalı çiftçinin zararı belirlenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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