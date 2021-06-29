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Haberler Ekonomi 100 bın yenı ıstıhdam için kredi destegi baslıyor

100 bın yenı ıstıhdam için kredi destegi baslıyor

100 bın yenı ıstıhdam için kredi destegi baslıyor

29.6.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı mikro işletmelerde ilave istihdama ucuz kredi desteği 1 Temmuz'da başlıyor. Toplam 714 bin işletmenin yararlanması beklenen destek kapsamında ilk planda 3.8 milyar lira, toplamda ise 10 milyar liralık finansman sağlanacak. Mart ayındaki işçi sayısı 50'nin altında olan özel sektöre ait işletmelere Hazine garantisiyle kamu bankalarından kredi kullandırılacak. Personel için yılda 16 bin liranın üzerinde destek sağlanmış olacak.

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