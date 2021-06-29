Bakan Elvan’dan banka dısı mali kuruluslara mesaj

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Finansal Kurumlar Birliği Genel Kurulu'na video konferansla katıldı. Banka dışı mali kuruluşların daha etkin olmasını istediklerini belirten Bakan Elvan, "Mali piyasalarda büyük ağırlığa hala ticari bankalar sahip. Beklentimiz banka dışı mali kuruluşlarımızın hem pazar payı hem de ürün çeşitliliği bakımından çok da çeşitli olmasıdır. Varlık yönetim şirketlerinin kapasitesini artıracak çeşitli adımlar atılacak, altyapı çalışmaları devam ediyor" dedi.