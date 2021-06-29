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Haberler Ekonomi Haziran’da yeni ihracat rekoru gelecek

Haziran’da yeni ihracat rekoru gelecek

Haziran’da yeni ihracat rekoru gelecek

29.6.2021

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bu yılın Türkiye'nin ihracatta şahlanma yılı olacağını belirtti. Gülle, "İnşallah Haziran'da Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını açıklayacağız. Bu rakamlar bizi sene sonunda 200 milyar doların üzerine götürecek" diye konuştu.
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