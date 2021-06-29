Hobi amacıyla başladı şimdi ihraç ediyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Konakpınar Mahallesi'nde 2006 yılında bahçe kuran Ahmet Taş (76), ağaçların verimi yüksek olunca büyüklüğünü artırdığı arazisine emekli biyoloji öğretmeni oğlu Halil Taş ile yeni fidanlar dikti. Yetkililerden bilgi alarak işleri geliştiren baba-oğul, kiraz, elma, armut, ayva, cennet hurması, erik gibi meyve çeşitleri yetiştiriyor.

100 TON GİDİYOR

Yılda yaklaşık 100 ton kirazı aracılarla ihraç eden Ahmet Taş, "Kirazlarımızı Manisa'nın Alaşehir ilçesine götürüyoruz. Orada deposu olan arkadaşlarımız var. Oradan Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya, Arap ülkeleri, Rusya gibi yerlere gönderiliyor. İşçilerimiz kendi bahçeleri gibi çalışıyor, bana hiç iş düşürmezler. Tarım il müdürlüğü de bana yardım etti. Her iki günde bir buraya gelen ekipler bizi yönlendiriyor" dedi.

Halil Taş da emekliye ayrıldıktan sonra babasına destek olmak için bahçelerle ilgilendiğini anlattı. Sürekli çalıştıklarını ifade eden Halil Taş, "Gecenin 02.00'sinde kalkıp ilaç atıyoruz. 300 ton civarında elmamız, 100 ton civarında kirazımız, bunun yanında erik, armut, ayva, hurma gibi meyvenin her çeşidi var. Buzhanemizi büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.